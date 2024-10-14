الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حاكم فلوريدا يوجه الجهات المعنية بالعمل لإزالة آثار إعصار ميلتون

إعصار ميلتون
إعصار ميلتون

وجه حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية الجمهوري رون ديسانتيس، فرق الإنقاذ وكافة القطاعات المسؤولة للعمل معا؛ من أجل إزالة آثار الإعصار "ميلتون"، الذي ضرب مؤخرا الولاية الواقعة جنوبي الولايات المتحدة.

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فلوريدا بدأت في إزالة آثار إعصار ميلتون العنيف

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بعد اجتياحه ولاية فلوريدا.. إعصار ميلتون خطر يهدد حياة الأمريكيين 

وقال ديسانتيس في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين إنه أصدر توجيهات عاجلة تطبق على أكثر من 2800 شخص من وزارة النقل والحرس الوطني في فلوريدا ودوريات الطرق السريعة وفرق البحث والإنقاذ، لمواصلة العمل معا في جميع أنحاء الولاية بشأن إزالة آثار إعصار ميلتون.

وأشار إلى حرص سلطات فلوريدا على توفير أكثر من 442 قطعة من المعدات الثقيلة لإزالة الحطام من جميع المناطق، التي تضررت من جراء هذا الإعصار، مؤكدا أن التركيز حاليا ينصب على مقاطعتي بينيلاس ساراسوتا وغيرهما.

وشهدت ولاية فلوريدا، خلال الأيام الماضية، اجتياح إعصار ميلتون لأراضيها، مخلفا وراءه دمارا واسع النطاق، وخسائر فادحة.

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