فلوريدا بدأت في إزالة آثار إعصار ميلتون العنيف

وفقا لرويترز

بدأت ولاية فلوريدا اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، في إزالة الأشجار المتساقطة وخطوط الكهرباء وتنظيف الأحياء التي غمرتها المياه بعد أن ضربها الإعصار ميلتون وأسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

ووفق لوكالة رويترز، رغم أن إعصار ميلتون لم يتسبب في حدوث موجة كارثية من مياه البحر التي كانت تُخشى في فلوريدا، إحدى الولايات العديدة التي ضربها الإعصار هيلين قبل نحو أسبوعين، فإن عملية التنظيف قد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر بالنسبة لبعض الناس.

محللون:إعصار ميلتون خامس أقوى إعصار في المحيط الأطلسي

وقال المحللون إن إعصار ميلتون، خامس أقوى إعصار في المحيط الأطلسي على الإطلاق، قد يكلف شركات التأمين وحدها ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وتعهد البيت الأبيض بتقديم الدعم الحكومي في الوقت الذي لا يزال فيه تقييم مدى الأضرار كاملا قيد الدراسة.

وقالت إدارة بايدن إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ستحتاج إلى تمويل إضافي من الكونجرس، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، وحثت المشرعين، الذين هم في عطلة، على التحرك.

ويقول سكان فلوريدا إنهم خرجوا من كارثتين وهما إعصار هيلين واعصار ميلتون.

وبينما وصل إعصار ميلتون إلى الساحل الغربي للولاية مساء الأربعاء، فإن بعض أسوأ آثاره كانت على مسافة تزيد عن 100 ميل (160 كيلومترا) على طول الساحل الشرقي للولاية.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قولها إن هناك ما لا يقل عن 16 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار.

وفي مقاطعة سانت لوسي، تسببت موجة من الأعاصير في مقتل عدة أشخاص، بما في ذلك شخصان على الأقل في مجتمعات سبانيش ليكس للمسنين، وفقًا لمسؤولين محليين.

ووصلت مستويات المياه القصوى بين سيستا كي وفورت مايرز بيتش إلى 5 إلى 10 أقدام (1.5 إلى 3 أمتار) فوق مستوى سطح الأرض، وفقًا لتحليل أولي نشره المركز الوطني للأعاصير.

وبحسب موقع PowerOutage.us، فإن نحو 2.75 مليون منزل وشركة في فلوريدا إجمالاً كانوا بدون كهرباء في وقت متأخر من أمس الخميس.

وانتظر البعض أيامًا حتى تعود الكهرباء بعد أن ضرب إعصار هيلين المنطقة.

فيما حذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أمس من أنه على الرغم من أن الولاية تجنبت "أسوأ السيناريوهات"، إلا أن الأضرار لا تزال كبيرة.