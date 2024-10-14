بعد شائعات مقتله.. رئيس أركان جيش الاحتلال يتفقد قاعدة بنيامينا ويصف هجوم حزب الله بالمؤلم

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي شنّه حزب الله بطائرات مُسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية، أمس، كان صعباً ومؤلماً.

وتفقد هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت قاعدة التدريب التابعة للواء "جولاني" التي تعرضت يوم أمس الأحد لهجوم بطائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" من لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن هاليفي زار القاعدة مساء أمس الأحد وأجرى تحقيقا أوليا مع القادة، كما أجرى حديثا مع القادة والطواقم الطبية في القاعدة.

وانتشرت شائعات حول مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب هجوم طائرة بدون طيار لحزب الله الذي ضرب إسرائيل بالقرب من منطقة بنيامينا مساء الأحد.

وبدأت التقارير بشأن هاليفي تنتشر بسرعة بعد الهجوم الذي خلف أكثر من 60 جريحا، وفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست”.

وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه حزب الله على قاعدة عسكرية جنوب حيفا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

فيما أعلن "حزب الله" أنه "شن عملية نوعية ومركبة، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف في نهاريا وعكا، تزامنا مع إطلاق أسراب من المسيرات التي تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة غولاني في بنيامينا، وانفجرت في غرف الضباط والجنود الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان".

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستغل ازدواجية المعايير الدولية لتعميق الإبادة والتهجير لشعبنا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل ازدواجية المعايير الدولية لمواصلة سياساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تزايد وتيرة الإبادة والتهجير القسري في شمال قطاع غزة خلال الأيام العشرة الماضية.

واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم في ما وصفته بـ "مجزرة مفتوحة" تستهدف المدنيين الفلسطينيين لتفريغ المناطق من سكانها، سواء من خلال القتل المباشر أو التهجير القسري.

وأشارت إلى أن آخر هذه الجرائم كانت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في مركز لتوزيع المواد الغذائية في جباليا، بالإضافة إلى المجزرة التي وقعت فجرا ضد خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الحرب، يسهم في تشجيع الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتقطيع أوصال وطنه من خلال جرائم الضم التدريجي، وإنشاء المناطق العازلة، وتعميق الاستيطان، معتبرة أن هذه الجرائم تهدف إلى تصفية أية إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.

وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال الذي طال أمده، بل هو أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.