الكويت تدين مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر "الأونروا" في القدس الشرقية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الاثنين أن دولة الكويت تؤكد رفضها وتصديها لكل محاولات الكيان المحتل التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الذي يطال حياة الأبرياء والدور الإنساني المهم لوكالة (الأونروا).

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه شمال غزة لليوم العاشر على التوالي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، تحت وطأة نيران غير مسبوقة وتجويع متعمد، ما يثير مخاوف الفلسطينيين من إجبارهم على النزوح قسرا مرة أخرى إلى الجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ أنه في ظل التطهير العرقي وحرب الإبادة، يصر الفلسطينيون على البقاء بمنازلهم، وفي أسوأ الحالات، يلجؤون إلى مناطق قريبة، هربا من قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي يزداد وحشية كل يوم.

وأشارت الوكالة إلى أن الأوضاع تزداد سوءا مع توجيه الاحتلال إنذارات جديدة لسكان مناطق جباليا النزلة والصفطاوي وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان، وهي مناطق قريبة جغرافيا من القصف والتوغل الذي بدأ من جديد في 6 أكتوبر الماضي، حيث أُمروا بالنزوح جنوبا.

ويقطن هذه المناطق عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إضافة إلى أن الآلاف نزحوا إليها من مخيم جباليا، وبلدات جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، مع بداية توغل الاحتلال قبل نحو أسبوع.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا شديدا على تلك المنطقة، تحديدا في بيت حانون، وبيت لاهيا، ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغها من المواطنين، تمنع بموجبه دخول المساعدات الإغاثية وشاحنات المياه الصالحة للشرب للمواطنين.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر على الأقل 400 ألف فلسطيني شمال القطاع.