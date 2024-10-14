الإثنين 14 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد عدداً من مشروعات مدينة حدائق العاصمة

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه مسئولو الهيئة، بزيارة لمدينة حدائق العاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية للمشروعات بالمدن الجديدة.


واستهل نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه الجولة المرورية بتفقد المرحلة الخامسة لمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" مساحة ٩٠م2، حيث تم المرور على أعمال تنفيذ ٢٥٨ عمارة، ومنطقة ١١١ عمارة إشراف مركز البحوث.


كما تفقد مسئولو الهيئة، رافع مياه مدينة حدائق العاصمة والأعمال الجارية به، إلى جانب المرور على أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، المرحلة الخامسة.


وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ضرورة التنبيه على الشركات العاملة بتوفير الخامات اللازمة من إنترلوك وأسفلت وبلدورات، لاستكمال الأعمال بالجودة المطلوبة، والمتابعة المستمرة من مسئولي الجهاز.


كما أكد المهندس أمين غنيم، ضرورة استكمال أعمال الزراعة بالمناطق الجاهزة لذلك، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة مع المتابعة المستمرة لاستكمال المباني الخدمية الجارى تنفيذها بالجودة المطلوبة.
جدير بالذكر أنه رافق المهندس أمين غنيم في جولته، كلً من المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس أحمد شوقي، معاون نائب رئيس الهيئة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولى الجهاز.

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