الأرز والمكرونة| تفاوت في الأسعار بالأسواق.. والمواطنون: "عايزين نعرف السبب"

تشهد السوق المصرية اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والمستهلكين بمعرفة أحدث أسعار الأرز والمكرونة، وذلك بسبب أهميتهما كعنصر أساسي في النظام الغذائي.

ويُعد الأرز والمكرونة من الأصناف الغذائية المهمة على مائدة الأسر المصرية، التي تشهد معدلات استخدام عالية لدى أي منزل مصري، لذلك يحرص المستهلكون على معرفة أسعارهما بشكل يومي.

تفاوت في أسعار الأرز والمكرونة بالمحلات التجارية:

رصد "محرر الوفد"، خلال جولة تفقدية بالأسواق الشعبية والمحلات التجارية والجمعيات الاستهلاكية والمولات المختلفة، أسعار الأرز والمكرونة سواء "معبأ أو سائب".

وبعد انتهاء الجولة التفقدية، تبين أن هناك تفاوتًا في الأسعار من مكان إلى آخر، سواء في المحلات التجارية، أو الأسواق، أو منافذ الجملة والجمعيات الاستهلاكية.

أسعار الأرز والمكرونة بالمحلات التجارية:

كشف "أحمد علي"، بائع في أحد المحلات التجارية بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، أن سعر كيلو الأرز المعبأ وصل سعره في الوقت الحالي إلى 30 جنيهًا، بينما سعر كيس المكرونة الـ400 جرام يبلغ سعره 15 جنيهًا.

وأضاف: "لا يوجد بالمحال أرز أو مكرونة سائب، لأن معظم المواطنين يفضلون التعامل مع المعبأ فقط".

أسعار الأرز والمكرونة لدى بائعي الجملة:

أوضح "طه محمد"، بائع جملة بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، أن سعر كيلو الأرز السائب "أرزة رفيعة" 25 جنيهًا، بينما "الأرزة الكبيرة" 29 جنيهًا، مشيراً إلى أن سعر كيلو الأرز المعبأ وصل إلى 24 جنيهًا.

وأكد بائع الجملة، أن كيلو المكرونة السائبة وصل سعرها إلى 22 جنيهًا للكيلو، بينما كيلو المكرونة المعبأة وصل سعرها إلى 14 جنيهًا.

أسعار الأرز والمكرونة بالمجمعات الاستهلاكية:

لفت "السيد خالد"، أحد الباعة بالجمعية الاستهلاكية بمنطقة الشرابية"، أن الأسعار الخاصة بالأرز والمكرونة تختلف حسب النوع، مؤكدًا أنه يوجد أنواع أكياس مكرونة يبلغ سعرها 8 جنيهات فقط، وأيضًا الأرز يوجد أنواع يصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا فقط.

مواطنة تتساءل عن تذبذب أسعار الأرز والمكرونة بالأسواق:

أكدت المواطنة "هيام السيد،، خلال لقاء داخل أحد المحلات التجارية، إن أسعار الأرز والمكرونة غير ثابتة ولا نعلم السبب، قائلة "النهاردة كيلو الأرز بـ30 جنيهًا، ممكن أنزل بكرة أسأل عليه في نفس المحل ويكون بـ33 جنيهًا".