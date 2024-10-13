مصر تدين إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا

تدين مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لقوات وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة.



وتحذر مصر من محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستنكرة ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.