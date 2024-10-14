مسلسل برغم القانون الحلقة 22| هاني عادل ينقذ شقيقته من المستشفى

شهدت أحداث حلقة 22 من مسلسل برغم القانون، أجواء مليئة بالإثارة الذى تخوض من خلاله إيمان العاصي تجربتها الأولى فى عالم البطولة المطلقة، وذلك قبل عرضه على شاشات التليفزيون بـ 48 ساعة، وذلك عبر منصة طرحت منصة شاهد.

تدور أحداث الحلقة 22 من مسلسل «برغم القانون» حول أجواء مثيرة، وأبرزها نجاح هاني عادل فى إخراج شقيقته «فرح يوسف» من المستشفى، بعد كشف ان زوجها كان يقوم بوضع حبوب فى المشروبات.

مسلسل برغم القانون

فيما رفض زميل إيمان العاصي أن يقوم بسرقة الشيكات من المكتب، وقد خدع محمد القس وأوهمه أن سيقوم بذلك مقابل الحصول على مبلغ مليون ونصف.

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداث المسلسل حول المحامية ليلى، التي تعيش في مدينة بورسعيد. تستيقظ ليلى في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى دون أي سبب واضح. بعد محاولاتها اليائسة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات، وأثمر عن طفلين، ليلى وهاشم. ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار التي أدت إلى هروب زوجها "أحمد" دون سابق إنذار.

مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وعدد آخر من النجوم تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.