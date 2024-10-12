الطفله ريما مصطفى خلال حوار خاص مع الوفد
بطلة مسلسل برغم القانون: أحب دنيا وإيمي سمير غانم وأتمنى العمل معهما
"ريما مصطفى"، الطفلة التي استطاعت أن تخطف أنظار الجماهير منذ ظهورها في مسلسل الكبير ،، و بالرغم من صغر سنها إلا أنها حجزت مكانة في قلوب المشاهدين بأدئها و تمثيلها من خلال أدوارها المميزة، كان أخرهم دورها في مسلسل برغم القانون بجانب الفنانة إيمان العاصي و الفنان هاني عادل و الفنان محمد القس و الفنانة رحاب الجمل، و التي تجسد فيه شخصية "ليلي" ابنة إيمان العاصي
و شاركت "ريما" في العديد من المسلسلات و تميزت بأدورها كدورها في مسلسل خلي بالك من زيزي، و طير بينا يا قلبي، و مسلسل الكبير الجزء السادس، و تحدثت ريما مصطفى في تصريحات خاصة لجريدة الوفد عن دورها في "مسلسل برغم القانون" و كيف استعدت للدور و كواليس المسلسل و أعمالها القادمة.
حدثينا عن دورك في مسلسل برغم القانون؟ و كيف استعدتي للدور؟
سعيدة بقيامي بدور "ليلى" المسلسل، و هو دور جديد لم أقوم به من قبل، و استعدت جيداً للمسلسل حيث قرأت المسلسل جيداً و فهمت الدور جيداً.
هل كنت متخوفة من القيام بدور ليلى في المسلسل؟
لم أكن متخاوفة من الدور بل أحببت الدور كثيراً لأنه دور مختلف.
كيف كانت كواليس المسلسل و التصوير في "بورسعيد"؟
كواليس المسلسل كانت جميلة و حلوة جداً و مبهجة، بالرغم أن أحداث المسلسل صعبة، و كان جميع طاقم العمل يساعدني خلال المسلسل، و التصوير في مدينة "بورسعيد" كان مميز و ممتع جداً.
ما هو الدور الأقرب لقلبك من أدوارك؟ و ما الدور التي تحبي أن تقدميه؟
أحببت جميع الأدوار الني قمت به و لكن مسلسل "طير بينا يا قلبي" هو الأقرب لي لأنه شبهي، و نفسي أن أقدم دور بنت شعبية.
هل متخاوفة من ان يضعك المخرجون في منطقة البنت المتنمرة؟
ليس تخوف و لكنني أحب أن أقدم أدوار متنوعة و مختلفة، و دور ليلى مختلفة فهي شخصيتها متأثرة بالظروف النفسية التي تمر بها و رحيل والدها فجاءة.
ما هي أعمالك في الفترة القادمة؟ و هل هناك مسلسل في رمضان؟
حالياً أقوم بتصوير فيلم الحريفة ٢، و بخلص في مسلسل برغم القانون و ديبو، و لم أمضى عمل في رمضان حتى الآن.
كلمينا عن دورك في مسلسل "ديبو"؟
دوري في المسلسل بسيط و لكنني كنت أحب تواجدي في المسلسل، و أجواء و كواليس المسلسل كانت حلوة أوي.
من من الممثلات و الممثليين تتمنى العمل معهم؟
أحب من الممثلات دنيا سمير غانم و إيمي سمير غانم و اتمنى تحقيق حلمي و العمل معهم، و من الممثليين أحب طه الدسوقي و عصام عمر.
ما الأشياء التي تحبي عملها في أوقات فراغك؟
أعشق الرسم و التلوين و أحب أيضاً القراءة.