بطلة مسلسل برغم القانون: أحب دنيا وإيمي سمير غانم وأتمنى العمل معهما

الطفله ريما مصطفى خلال حوار خاص مع الوفد

"ريما مصطفى"، الطفلة التي استطاعت أن تخطف أنظار الجماهير منذ ظهورها في مسلسل الكبير ،، و بالرغم من صغر سنها إلا أنها حجزت مكانة في قلوب المشاهدين بأدئها و تمثيلها من خلال أدوارها المميزة، كان أخرهم دورها في مسلسل برغم القانون بجانب الفنانة إيمان العاصي و الفنان هاني عادل و الفنان محمد القس و الفنانة رحاب الجمل، و التي تجسد فيه شخصية "ليلي" ابنة إيمان العاصي

و شاركت "ريما" في العديد من المسلسلات و تميزت بأدورها كدورها في مسلسل خلي بالك من زيزي، و طير بينا يا قلبي، و مسلسل الكبير الجزء السادس، و تحدثت ريما مصطفى في تصريحات خاصة لجريدة الوفد عن دورها في "مسلسل برغم القانون" و كيف استعدت للدور و كواليس المسلسل و أعمالها القادمة.

حدثينا عن دورك في مسلسل برغم القانون؟ و كيف استعدتي للدور؟

سعيدة بقيامي بدور "ليلى" المسلسل، و هو دور جديد لم أقوم به من قبل، و استعدت جيداً للمسلسل حيث قرأت المسلسل جيداً و فهمت الدور جيداً.

هل كنت متخوفة من القيام بدور ليلى في المسلسل؟

لم أكن متخاوفة من الدور بل أحببت الدور كثيراً لأنه دور مختلف.

كيف كانت كواليس المسلسل و التصوير في "بورسعيد"؟

كواليس المسلسل كانت جميلة و حلوة جداً و مبهجة، بالرغم أن أحداث المسلسل صعبة، و كان جميع طاقم العمل يساعدني خلال المسلسل، و التصوير في مدينة "بورسعيد" كان مميز و ممتع جداً.

ما هو الدور الأقرب لقلبك من أدوارك؟ و ما الدور التي تحبي أن تقدميه؟

أحببت جميع الأدوار الني قمت به و لكن مسلسل "طير بينا يا قلبي" هو الأقرب لي لأنه شبهي، و نفسي أن أقدم دور بنت شعبية.

هل متخاوفة من ان يضعك المخرجون في منطقة البنت المتنمرة؟

ليس تخوف و لكنني أحب أن أقدم أدوار متنوعة و مختلفة، و دور ليلى مختلفة فهي شخصيتها متأثرة بالظروف النفسية التي تمر بها و رحيل والدها فجاءة.

ما هي أعمالك في الفترة القادمة؟ و هل هناك مسلسل في رمضان؟

حالياً أقوم بتصوير فيلم الحريفة ٢، و بخلص في مسلسل برغم القانون و ديبو، و لم أمضى عمل في رمضان حتى الآن.

كلمينا عن دورك في مسلسل "ديبو"؟

دوري في المسلسل بسيط و لكنني كنت أحب تواجدي في المسلسل، و أجواء و كواليس المسلسل كانت حلوة أوي.

من من الممثلات و الممثليين تتمنى العمل معهم؟

أحب من الممثلات دنيا سمير غانم و إيمي سمير غانم و اتمنى تحقيق حلمي و العمل معهم، و من الممثليين أحب طه الدسوقي و عصام عمر.

ما الأشياء التي تحبي عملها في أوقات فراغك؟

أعشق الرسم و التلوين و أحب أيضاً القراءة.

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