تحرر 38 محضر لمخالفات متنوعة بأسوان

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان، بالاستراك مع مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، حملة لضبط الاسعار والأسواق، والتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات، والتفتيش على الرخص بالأنشطة التجارية المختلفة.

وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المخالفات المتنوعة، ومصادرة المضبوطات وذلك بواقع 38 محضر شملت 13 محضر تموين، و 15 محضر صحة، فضلاً عن 10 محاضر للتعدى على حرم الشارع والطريق العام، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة إدفو، أنه يتم التواصل والتنسيق المستمر بين الوحدة المحلية والجهات المختصة لتكثيف الحملات المشتركة الهادفة للإطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية ، وكذا مدى الإلتزام بالأسعار المقررة دون أى مغالاة على المواطنين، موضحاً أن الحملات إستهدفت المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت والهايبر والمجمعات، فضلاً عن المخابز ومراجعة سيارات المواد البترولية للتأكد الكامل مع سلامة المنتجات المختلفة، وجودتها للإستخدام الآدمى.