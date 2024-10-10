120 جنيهًا للكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

أسعار الفراخ اليوم .. شهدت أسعار الفراخ اليوم، الخميس 10 أكتوبر 2024 بالأسواق والبورصة المحلية إرتفاعًا جديدًا مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدي ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات للكيلو ، بحسب البيانات الصادرة عن بورصة الدواجن اليوم ليستقر سعر الكيلو جرام للفراخ البلدية بقيمة 120 جنيهًا.

بلغت أسعار الفراخ البيضاء بالبورصة المحلية 83 جنيهًا للكيلو، وتسجل في الأسواق بين 83 و87 جنيهًا، أما الفراخ البلدي، فقد قفز سعر الكيلو في البورصة إلى 120 جنيهًا، بينما يتراوح سعرها في الأسواق ما بين 120 و126 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم السبت بشكل ملحوظ، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 163 و177 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض الأبيض بين 163 و175 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

أما البيض البلدي، فقد بلغ سعر الكرتونة من 170 إلى 181 جنيهًا.