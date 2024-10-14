تأرجح الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة اليوم.. السبب

شهد اليوم الاثنين الموافق 14 اكتوبر، تأرجح الأسهم الآسيوية بين المكاسب والخسائر مع سعي المستثمرين جاهدين للتوصل إلى رأي توافقي بشأن وعود التحفيز الاقتصادي التي قدمتها الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي كانت رغم اتساعها تفتقر إلى التفاصيل.

ووفق لوكالة رويترز، تعهد وزير المالية "لان فوان" في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت بزيادات كبيرة في الدين الحكومي، لكنه ترك المستثمرين في حيرة بشأن الحجم الإجمالي للتحفيز، وهي التفاصيل اللازمة لقياس طول عمر ارتفاع سوق الأسهم.

وقال محللون في مورجان ستانلي في مذكرة للعملاء "يعتقد معظم المستثمرين المحليين أن قرار بكين إعادة هيكلة الديون الحكومية والإسكان باستخدام أموال الحكومة المركزية أكثر أهمية مما يعتقد العديد من المستثمرين الأجانب".

وكان التباعد واضحا اليوم، بعد أن فتحت الأسهم في هونج كونج على انخفاض طفيف وكانت متقلبة في التعاملات المبكرة، على النقيض الحاد من نظيراتها في البر الرئيسي الصيني والتي حققت بداية قوية.

وتداول مؤشر هانغ سنج، آخر مرة بانخفاض طفيف بنسبة 0.01%، في حين تم تداول مؤشر CSI300 للأسهم القيادية بارتفاع بنسبة 1.6%.

ومع ذلك، حققت أسهم العقارات المحلية والخارجية مكاسب قوية حيث راهن المستثمرون على أن إجراءات التحفيز الأخيرة قد تساعد قطاع العقارات المحاصر في الصين، وارتفع مؤشر CSI300 العقاري بنسبة 2.2%، وقفزت بنسبة 3.7%، بينما انخفض مؤشر سوق الأسهم الصينية بنسبة 0.11%، بعد أن انخفض بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي مع توقف ارتفاع الأسهم الصينية .

وكان التداول في آسيا ضعيفا اليوم بسبب عطلة اليابان.

وفي نفس السياق انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل مماثل، حيث خسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 0.1% في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.25%.

وفي ضربة أخرى لتوقعات النمو في الصين، أظهرت بيانات أمس الأحد أن التضخم الاستهلاكي تراجع بشكل غير متوقع في سبتمبر بينما تعمق انكماش أسعار المنتجين.

وعلى خلفية المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد الصيني، انخفض اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.11% إلى 7.0743 مقابل الدولار الأميركي، في حين انخفض نظيره في السوق الخارجية بنسبة أكبر بلغت 0.2% إلى 7.0828 مقابل الدولار.



انخفاض أسعار النفط اليوم

وانخفضت أسعار النفط أيضا بأكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن تراجع الطلب الصيني على السلعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 بالمئة إلى 78.00 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3 بالمئة إلى 74.58 دولار للبرميل.

ومع ذلك، دفعت المجموعة الأخيرة من تعهدات التحفيز المحللين في جولدمان ساكس إلى رفع توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين هذا العام إلى 4.9% من 4.7%.

وكتب المحللون في مذكرة للعملاء: "بينما قمنا بترقية وجهة نظرنا الدورية على خلفية التحفيز الصيني الأكثر قوة وتنسيقا، فإن وجهة نظرنا البنيوية بشأن نمو الصين لم تتغير".