موعد انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة وحالة الطقس…يشهد اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر، طقس حار نهارا على أغلب المحافظات، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من(3-4 ) درجات، وذلك اعتبارا من غدا.

واعلنت أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية(السلوم -مطروح)، فرص لأمطار خفيفة وذلك اليوم وغدا.



درجات الحرارة اليوم 14-10-2024

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على عدد من المدن كالتالي ...

درجة الحرارة في القاهرة 22 و30

درجة الحرارة في الإسكندرية 21 و30

درجة الحرارة في دمنهور 21 و31

درجة الحرارة في وادي النطرون 22 و32

درجة الحرارة في كفر الشيخ 22 و31

درجة الحرارة في الزقازيق 22 و32

درجة الحرارة في طنطا 22 و32

درجة الحرارة في دمياط 23 و29

درجة الحرارة في بورسعيد 24 و29

درجة الحرارة في الإسماعيلية 21 و33

درجة الحرارة في السويس 22 و32

درجة الحرارة في العريش 19 و30

درجة الحرارة في رفح 18 و29

درجة الحرارة في رأس سدر 22 و33

درجة الحرارة في نخل 15 و31

درجة الحرارة في سانت كاترين 13 و28

درجة الحرارة في الطور 23 و31

درجة الحرارة في طابا 23 و31

درجة الحرارة في شرم الشيخ 25 و35

درجة الحرارة في العلمين 20 و29

درجة الحرارة في مطروح 20 و28

درجة الحرارة في السلوم 19و 28

درجة الحرارة في سيوة 20 و35

درجة الحرارة في الغردقة 23 و35

درجة الحرارة في مرسى علم 24 و35

درجة الحرارة في الفيوم 21 و33

درجة الحرارة في بني سويف 20 و34

درجة حرارة المنيا 20 و35

درجة الحرارة في أسيوط 21 و36

درجة الحرارة في سوهاج 21 و37

درجة الحرارة في قنا 21 و39

درجة الحرارة في الأقصر 22 و38

درجة الحرارة في أسوان 24 و38

درجة الحرارة في الوادي الجديد 21 و38

درجة الحرارة في أبو سمبل 22 و39

درجة الحرارة في شلاتين 25 و33

درجة الحرارة في حلايب 24 و32

درجة الحرارة في أبو رماد 24 و32.