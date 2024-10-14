"حرب أكتوبر والاستراتيجية العسكرية المصرية".. محاضرة بثقافة الفيوم

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التثقيفية والورش الفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.



يأتي هذا في إطار خطة وزارة الثقافة، وفرع ثقافة الفيوم للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

وفي السياق ذاته عقد بيت ثقافة اطسا، أمس، محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر والاستراتيجية العسكرية المصرية، تحدث فيها عزام عبد الجواد-مدير الموقع- عن الأسس العسكرية المصرية في معركة أكتوبر 1973 منها؛ الدروس المستفادة من نكسة يونيو، أيضا نظرية العدو التي تعتمد على الردع النفسي والسياسي، وقدرة الدولة على الإعداد والتخطيط للحرب، حيث تم إدارة الصراع المسلح ضد إسرائيل بالإمكانيات الذاتية لمصر بالتعاون مع سوريا الشقيقة.

ونظمت مكتبة جرفس، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، احتفالية ثقافية فنية تضمنت ورشة رسم وتلوين تعبيرا عن تلك الذكرى العظيمة، إلى جانب حوار مفتوح حول أبطال أكتوبر، أشارت فيه أسماء أحمد- مدير الموقع- إلى هؤلاء الأبطال ممن ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن، تضمن الحفل عروض مواهب الأطفال في الغناء، قدموا خلالها عددا من الأغنيات الوطنية إشراف رضا عبد الحليم مسئول النشاط.

"انتصار أكتوبر في ذاكرة المصريين".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

في ذات السياق، عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "انتصار أكتوبر في ذاكرة المصريين"، تحدث فيها حاتم عبد العظيم عن ظروف وأسباب الحرب وهي تحرير أرض سيناء الغالية، مشيرا إلى عدد من قادة النصر على رأسهم الرئيس السادات، والمشير أحمد إسماعيل، والفريق الشاذلي، وغيرهم من قادة قواتنا المسلحة الذين حققوا لمصر نصرها. أما عن نتائج الحرب قال "عبد العظيم": جاء نصر أكتوبر تخليدا لذكرى النصر في أذهان المصريين مثل؛ بانوراما حرب أكتوبر، موضحا أيضا بعض الأعمال الدرامية التي تناولت الحرب، مؤكدا على ضرورة تخليد تلك الذكرى في نفوس المصريين سواء من خلال الإعلام أو المناهج الدراسية.

واحتفالا بذكرى النصر، نظمت مكتبة الطفل ورشة حكي عن قصة "أبطال حرب أكتوبر" إعداد سيد العقبي، إلى جانب تنفيذ مجلة حائط بعنوان "يوم الكرامة"، ومسابقات في المعلومات العامة، إشراف كل من مها عويس، وفاتن معوض مشرفات مكتبة الطفل.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.