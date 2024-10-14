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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى موريتانيا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

سيرت مصر للطيران ـ الناقل الوطني المصري اليوم الأحد رحلة خاصة بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320n إلى مطار نواكشوط بدولة موريتانيا لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الموريتاني ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

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هذا وقد غادرت البعثة مطار القاهرة الدولي على متن رحلة مصرللطيران رقم MS3944 حيث يسرت الشركة الوطنية كافة الإجراءات اللازمة لسفر بعثة المنتخب في رحلة مباشرة من القاهرة إلى نواكشوط تستغرق أكثر من 7 ساعات.

وتتمنى مصرللطيران كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

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