مصر للطيران الناقل الرسمي للوفود المشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

في إطار رعاية مصر للطيران لمختلف الأحداث الهامة التي تستضيفها مصر وخاصة الأحداث الثقافية والفنية والمناسبات الدولية، قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، بحضور كوكبة من صناع السينما في مصر والمنطقة العربية ومنطقة البحر المتوسط.



وقامت مصر للطيران بتقديم رعايتها ودعمها الكامل لضيوف المهرجان القادمين علي متن رحلاتها الدولية إلي القاهرة والإسكندرية وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمشاركين بداية من حجز التذاكر وحتي إقلاع وهبوط الطائرة بشكل يضمن لضيوف المهرجان الاستمتاع برحلتهم في جو من الراحة والأمان.