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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ثروت سويلم: عقد كهربا مع الزمالك كان سليم.. وجمهور الأهلي هاجمني بقوة

كهربا
كهربا

تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أزمة عقد كهربا بالإضافة إلى هجوم جماهير الأهلي والزمالك عليه خلال الفترة الماضية.

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وتحدث سويلم خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"عقد كهربا مع الزمالك كان سليم واتحاد الكرة لم يتورط في هذه الأزمة نهائيًا، التحقيقات برأت اتحاد الكرة من تهمة قيد كهربا في الزمالك بعقد مزور".

وأضاف:"جمهور الأهلي هاجمني بقوة بعد تصريح " المستشار عاوز بطولة" وفي أكثر من موقف سابقًا، أما تصريحي عن "الزمالك ينسحب ليه أمام الأهلي وهو خارج المنافسة، بعد مباراة المصري البورسعيدي وأزمة ركلة جزاء زيزو، كان بعفوية".

وأختتم حديثه قائلًا:"الزمالك نادي عريق ومن أكبر الأندية في مصر وقارة أفريقيا ولدي علاقة مميزة للغاية مع جميع المسؤولين في القلعة البيضاء، وجمهور الزمالك محترم أيضًا".

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