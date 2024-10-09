مجدي طلبة يكشف سبب استبعاد كهربا في الأهلي

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عليه استعادة مستواه الفني في الفترة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" كهربا لاعب كبير ويصنع الفارق مع النادي الأهلي ومن الوارد أن يكون استبعاد كهربا من مباريات الأهلي ليس فنيًا".

وتابع:"من وجهة نظري أن محمود كهربا حقق العديد من النجاحات مع الأهلي في المواسم الماضية".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك بركلات الترجيح، مما جعل هناك حالة من الغضب الجماهيري الأهلاوي بعد فقدان اللقب القاري.