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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محامي أتشمبونج: الزمالك مطالب بدفع 200 ألف دولار للاعب ولم يحدث أي تواصل

أتشمبونج
أتشمبونج

 أكد روي فيرمر محامي بنجامين أتشمبونج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه لم يحدث أي تواصل من القلعة البيضاء لحل أزمة مستحقاته المتأخرة.

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وتابع فيرمر خلال تصريحات لـ"بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "الزمالك لم يتواصل معنا كما تردد بشأن إنهاء قضية اللاعب ودفع مستحقاته".

وأضاف روي فيرمر محامي اللاعب: "الزمالك أصبح مطالب بتسديد ما يقرب من 200 ألف دولار بعد زيادة المبلغ حوالي 80 ألف دولار بسبب تأخره عن السداد".

واختتم محامي أتشمبونج: "لا نمانع التواصل معنا والحصول على مستحقات اللاعب، ولكن الزمالك سيتعرض لإيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، وحال سداد المبلغ سيتم رفع إيقاف القيد بشكل تلقائي".

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