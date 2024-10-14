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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء هجوم حزب الله جنوب حيفا

هجوم حزب الله
هجوم حزب الله

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين،  عن مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه "حزب الله" على قاعدة عسكرية جنوب حيفا. 

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حزب الله يستهدف معسكر تدريب للواء غولاني جنوبي حيفا

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "قتل 4 جنود جراء انفجار طائرة مسيرة مساء الأحد في قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامينا، وأصيب 7 آخرين بجروح خطيرة. 

ويأتي هذا عقب تنفيذ "حزب الله" هجوما استهدف بلدة بنيامينا في منطقة الخضيرة جنوب حيفا، بطائرة مسيرة أسفر عن إصابة 69 إسرائيليا، وصفت جراح 4 منهم بالحرجة و5 خطيرة و14 حالة أخرى متوسطة وخطيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إقرار وفاة أحد المصابين، وذكرت إذاعة الجيش في تقرير أن الطائرة المسيرة جنوبي حيفا لم ترصد، وتم اعتراض صاروخ باليستي أُطلق بالتزامن من لبنان.

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