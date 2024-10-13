عاجل.. صفارات الإنذار تدوي في حيفا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بدوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا، وسط سماع صوت انفجارات غير مسبوقة في المدينة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وقد انتشرت لقطات فيديو في الاعلام العبري أظهرت لحظة سقوط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا.

وتظهر لقطات مختلفة لحظة مرور الطائرة في مدينة حيفا دون أن يرصدها الرادار، فيما أظهرت لقطة أخرى لحظة ارتطامها بمبنى المعسكر خلال تناول عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وجبة العشاء.

وهرعت عشرات سيارات الاسعاف وطائرات مروحية إلى مكان الهجوم لنقل الجرحى.

وقال "حزب الله" في بيان له مساء اليوم الأحد أن مقاتلي الحزب نفذوا، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا".