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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فتح الله : منافسة مصر على التأهل إلى المونديال وأمم أفريقيا في المتناول

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد محمود فتح الله مدرب بيراميدز السابق، أن الفوز الذي حققه منتخب مباراة مصر أمام موريتانيا كان ضروريًا وطبيعيًا، ومباريات الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا والمونديال في المتناول، مشددًا على ضرورة الفوز في تلك المباريات وهذه الأمور لا تقلل من الجهاز الفني أو اللاعبين ومجهودهم داخل الملعب.

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وقال فتح الله عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "بالتأكيد سيكون هناك نجاح في التأهل للبطولات، لكن المنافسة في أمم إفريقيا تكون قوية، ولابد من استغلال تلك المباريات في تحقيق أقصى استفادة ممكنة، حتى نكون جاهزين للمنافسة بقوة في البطولات الكبرى".

وأضاف: "كان من الأفضل وجود عمر جابر في منتخب مصر لأنه يعيش أفضل حالاته الفنية، وأحمد عيد له مستقبل في المنتخب الوطني، ولكن عمر جابر لديه خبرات كبيرة ولاعب دولي، ويجب تقبل كل الأراء الفنية والاختلافات شئ طبيعي، وكنت أتمنى ضم ظهير الزمالك حاليًا للمنتخب".

وواصل: "أحمد حجازي أيضا لاعب كبير وله خبرات كبيرة، ومصطفى محمد يجب دعمه ومساندته ويلعب اساسيا في لقاء موريتانيا، خصوصا أنه لا يعيش في أفضل مستوياته الفنية مع نانت الفرنسي حاليا، لذلك كان من الواجب دعمه والدفع به في اللقاء".

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