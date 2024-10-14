تفاصيل تفكير الأهلي في التعاقد مع مصطفى سنجاري
كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تفكير إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مصطفى سنجاري لاعب فريق ليفسكي صوفيا البلغاري.
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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي مكثف عمله خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية".
وأضاف:" الأهلي تواصل مع وكيل مصطفى سنجاري مهاجم ليفسكي صوفيا بعد عرض اللاعب على مسؤولي الأهلي ضمن مجموعة من الأسماء، لكن لم يحدث أي تفاوض مباشر مع اللاعب حتى الآن".
وتابع:" حتى الآن الأهلي لم يرسل أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب ولكن ما حدث هو جس نبض لمعرفة موقف اللاعب في حال تم الاستقرار على التعاقد معه".
وأختتم الغندور:" مصطفى سنجاري صاحب الـ٢٥ عام لعب ١١ مباراة هذا الموسم وسجل خمس أهداف وصنع هدفين".