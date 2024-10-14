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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاصيل تفكير الأهلي في التعاقد مع مصطفى سنجاري

مصطفي سنجاري
مصطفي سنجاري

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تفكير إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مصطفى سنجاري لاعب فريق ليفسكي صوفيا البلغاري.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي مكثف عمله خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية".

وأضاف:" الأهلي تواصل مع وكيل مصطفى سنجاري مهاجم ليفسكي صوفيا بعد عرض اللاعب على مسؤولي الأهلي ضمن مجموعة من الأسماء، لكن لم يحدث أي تفاوض مباشر مع اللاعب حتى الآن".

وتابع:" حتى الآن الأهلي لم يرسل أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب ولكن ما حدث هو جس نبض لمعرفة موقف اللاعب في حال تم الاستقرار على التعاقد معه".

وأختتم الغندور:" مصطفى سنجاري صاحب الـ٢٥ عام لعب ١١ مباراة هذا الموسم وسجل خمس أهداف وصنع هدفين".

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