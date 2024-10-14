خالد الغندور: الزمالك زعيم أفريقيا 2024 والأهلي أعظم نادي في الكون

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي هو أعظم نادي في الكون بالبطولات والألقاب والأرقام.

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وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الأهلي أقدم من نادي الزمالك ولكن في ذات الوقت الزمالك أكبر نادي في القارة السمراء لأنه بطل السوبر الأفريقي علي حساب الأهلي المتوج بدوري الأبطال الإفريقي.

وأكد الغندور أن الأهلي حالياً أعظم نادي عربي ولكن هناك ناس من الصدمة لم تتقبل تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي.

وأشار الغندور إلى إن الزمالك هو زعيم القارة الأفريقية 2024 رغم ما تعرض له من صعوبات علي رأسها إيقاف القيد في اكثر من مرة.

وطالب الغندور الجميع بالابتعاد عن الشعارات خاصة ان الأهلي والزمالك ناديين كبار.