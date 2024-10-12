الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع عدي الدباغ

كشف الإعلامى خالد الغندور حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع الفلسطيني عدي الدباغ المحترف في الدوري البلجيكي مؤكداً أنها مجرد أحاديث وكلاء لاعبين.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"عدي الدباغ تواصل معه أحد وكلاء اللاعبين المصريين و اللاعب مرحب جدا بالانضمام للنادي الأهلي ويتمني ذلك".

أضاف:" الأهلي لم يتفاوض رسمياً مع عدي الدباغ وكل ما أثير كلام وكلاء لاعبين".

مستندات قيد وسام أبو علي صحيحة

علق الغندور على موقف وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، بعد الاتهامات بقيده بشكل غير قانوني.

وقال الغندور:" ردًا على ما تردد بشأن وجود تزوير في قيد وسام أبو علي بالنادي الأهلي، تواصلنا مع اتحاد الكرة للرد على ذلك".

وتابع:" تم التأكيد من جانب اتحاد الكرة، أن وسام أبو علي يحمل الجنسيتين الدنماركية والفلسطينية وتم قيده بجواز السفر الفلسطيني ومستندات قيده الصحيحة".

وأضاف:" هناك من يشكك في جواز سفر وسام أبو علي ومجاملة اتحاد الكرة للنادي الأهلي بقيد اللاعب بجواز سفر وهمي".

واستطرد:" في البداية قبل تسليم جواز السفر الفلسطيني، عليه الحضور إلى اتحاد الكرة للإطلاع على كافة الأوراق والإجراءات الخاصة بعملية القيد".

واختتم:" اتحاد الكرة أكد أنه قبل قيد وسام أبو علي وأثناء المفاوضات النادي الأهلي تواصل معنا لقيد اللاعب كفلسطيني ووقتها الاجراءات كانت معروفة وكان الرد :"جهزوا ما يثبت أنه فلسطيني وسنقيده" وهذا ما حدث وبالتالي كل مستندات القيد صحيحة وما يتردد عن سحب لقب الدوري من الأهلي غير صحيح".