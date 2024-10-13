اليونان تفوز على أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

عزز المنتخب اليوناني صدارته للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب أيرلندا 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

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وسجل أناستاسيوس باكسيتاس هدف التقدم للمنتخب اليوناني في الدقيقة48، وأضاف بيتروس مانتالوس الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب اليونان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أيرلندا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب فنلندا الترتيب بدون رصيد من النقاط.