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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اليونان تفوز على أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

اليونان
اليونان

عزز المنتخب اليوناني صدارته للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب أيرلندا 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

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موعد مباراة اليونان ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

وسجل أناستاسيوس باكسيتاس هدف التقدم للمنتخب اليوناني في الدقيقة48، وأضاف بيتروس مانتالوس الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب اليونان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أيرلندا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب فنلندا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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