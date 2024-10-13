الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كولر يُحاضر لاعبي الأهلي قبل بدء المران المسائي

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادًا ‏للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.‏

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سيدات يد الأهلي يبدأن الاستعداد لملاقاة ممثل الكونغو ببطولة أفريقيا للأندية

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.‏

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا ثم تدريبات متنوعة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة أمس عقب المباراة الودية أمام حرس الحدود التي أقيمت ‏يوم الجمعة الماضي على استاد التتش، ضمن تحضيرات الفريق للسوبر المصري.

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