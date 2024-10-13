ماكرون يدعو نظيره الإيراني بدعم تهدئة شاملة في غزة ولبنان

دعا إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم الأحد، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلى "دعم تهدئة شاملة" في قطاع غزة، ولبنان حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي حزب الله المدعوم من إيران.



وبحسب " سكاي نيوز عربية" قال "الإليزية" إن ماكرون أكد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان على "مسؤولية إيران في دعم تهدئة شاملة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعين للاستقرار الذين يتلقون دعمها.

وقال مكتب الرئيس الإيراني إن الزعيمين ناقشا كيفية تأمين "وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأضاف المكتب أن بزشكيان "طلب من الرئيس الفرنسي العمل مع دول أوروبية أخرى لإرغام النظام الصهيوني على وضع حد للإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة في غزة ولبنان".

وخاض الجيش الإسرائيلي "معارك مباشرة" مع حزب الله في جنوب لبنان الأحد حيث أعلن للمرة الأولى أسر مقاتل من الحزب. كما يكثف غاراته الجوية على مناطق متفرقة في البلد المجاور.