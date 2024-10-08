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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسين لبيب: "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر"

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن المركز الإعلامي سيكون بداية انطلاقة القلعة البيضاء الحقيقية في العديد من المجالات الثقافية خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح لبيب أن ناديه يعد أكبر قلعة رياضية في مصر، مؤكدًا على الإنجازات التاريخية التي حققها النادي على مر العصور.
وقال حسين لبيب في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية: "الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، ومركزه الإعلامي سيكون بداية لانطلاق نادي الزمالك ككينونة في الأدب والشعر والثقافة المصرية".
وتابع رئيس الفارس الأبيض تصريحاته: "مجلس الإدارة عانى منذ توليه المسئولية لكننا تكاتفنا من أجل مصلحة الزمالك، وكللت جهودنا بالتتويج ببطولة أفريقيا لطائرة السيدات، والكونفدرالية والسوبر الأفريقي لرجال كرة القدم، وسنعمل على التتويج بالبطولة الثالثة بحصد لقب السوبر المصري".

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