هاتاي سبور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجمه

كشف ليفنت ميستيك أوغلو، رئيس نادي هاتاي سبور التركي، حقيقة الأنباء التي اشير إلى مفاوضات الزمالك مع مهاجم الفريق كارلوس ستراندبيرج، تمهيدًا لضمّه خلال فترة الانتقالات الحالية.

في تصريحات صحفية، أوضح ميستيك أوغلو: "لم يتقدم الزمالك بعرض رسمي للتعاقد مع كارلوس ستراندبيرج في الوقت الراهن"، مضيفًا أن "الأخبار المتعلقة برغبة الزمالك في ضم اللاعب غير صحيحة تمامًا". وأكد: "اللاعب ملك لنا ونحتاجه، ولن نفرط فيه".

يتميز ستراندبيرج بلعبه في مركز رأس الحربة، وقد شارك في 334 مباراة مع مختلف الأندية، حيث سجل 140 هدفًا وصنع 28 هدفًا لزملائه.

بدأ ستراندبيرج مسيرته الكروية في الدوري السويدي مع نادي هاكن، ثم انتقل إلى سيسكا موسكو في الدوري الروسي. وبعد فترة من الإعارات، انضم إلى كلوب بروج البلجيكي، وتوالت تجاربه مع عدة أندية، منها فيسترلو وأوربرو وأحد السعودي.

في تجربته مع نادي أحد، شارك في 41 مباراة وسجل 14 هدفًا، بينما أحرز 16 هدفًا خلال 30 مباراة مع أبها، و18 هدفًا في 40 مباراة مع السيلية القطري.