محاضرة بعنوان "العجز المتعُلم بين العلم والدين" بملتقي خريجي الأزهر بالمحلة

دشنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية فعاليات المحاضرة الثانية من المبادرة التوعوية "العجز المتعُلم بين العلم والدين" وجائت بعنوان الطمأنينة النفسية ودفع العجز باليقين بالله والثقة في قدرته .

ويأتي اللقاء برعاية الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدكتور محمود عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، بالتعاون مع الجمعية الشرعية بالمحلة برئاسة الدكتور حاتم عبدالرحمن عويعة رئيس الجمعية وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية،

وحاضر اللقاء الدكتور سعيد عبد الغفار دكتوراه الفلسفة في التربية الإسلامية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية سابقاً، والدكتور أحمد العطفى الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

وتناول الحضور مفهوم العجز وهو عدم القدرة على الإنجاز والاحساس بالتشاؤم واليأس وأن المجتمع يحتاج إلى تغيير حقيقي للمفاهيم وأن نتعامل مع الحياة بأسلوب يدعو للأمل والتفائل والثقة في الله، قال تعالى (وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) واليأس القنوط يتعارض مع رسالة الإنسان التي خلقها الله عليها وهي تحقيق المشيئة الإلهية في عمارة الأرض مادياً ومعنويا وبذلك يحقق ذاته بوصفه خليفة الله في أرضه، فالإسلام إن كان عقيدة وشريعة فهو أيضاً أخلاق وحضارة ومعاملات تأخذ حكم الفريضة، فهو دين للحياة بأبعادها يحترم العقل وبحث على الفكر والإيجابية وينمي الفرد نحو العمل المنتج والفكر المبدع.

وأشار عبدالغفار الي أن العجز هو وجود النية على الفعل مع عدم القدرة على إنجازه اما الكسل هو انتفاء هذه الارادة، والفعل هو وجود الارادة مع القدرةلذلك من داوم على الكسل ومال إلى الراحة لا يجد الراحة ومن أراد الا يتعب فعليه ان يتعب لكي لا يتعب، وعلامات العجز هى الشعور بالتدني بين الناس، يكون منعزل عن الناس لانه لم يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بم قسمه الله لك تكن أغنى الناس



وحول اسباب العجز عدم القدرة علىالإنجاز:

١- الجهل ٢- ضعف الإيمان بالله عز وجل ٣- ضعف الصبر

٤- تعلق القلب بالدنيا واضرار العجز والكسل:كثرة الذنوب والاثام ٢. فقدان الثقة في الله

ماذا تفعل لكي تتغلب على العجز١-. لزوم الاستغفار ٢-كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود ورد يومي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ٣- كثرة النوافل

٤-ان اعلم ان الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض والإيمان بالقدر خيره وشره واستعن بالله ولاتعجز ولا تقل لو كنت عملت كذا وكذا لكن قل قدر الله وما شاء فعل ٥-الأخذ بالأسباب عامل مساعد جدا في الابتعاد عن العجز٦-التفائل فعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا

٧-الدعاء علمت ان هناك ملك خلقه الله لوظيفة واحدة حينما تدعو لاخاك يقول ولك مثله لذلك فادعو لاخاك بم تريده لنفسك وأكثر من الدعاءوأفضل الدعاء في وقت السحر وعند سماع الاذان وبين الاذان والإقامة وعند زيارة المريض لذلك فأكثروا من الدعاء بذهاب العجز والكسل

وقال الدكتور أحمد العطفى أن القرآن الكريم عالج الكثير من الظواهر السلبية بالمجتمع بأسلوب فريد رسم طريقاً مستقيمًا موصلاً إلى الله والمعرفة التي لاتضل المسار قال تعالي(وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله "والمنهج القرآني قام علي الإستفادة من تجارب الأمم السابقة واستعمال العقول لطلب الحقيقة من خلال ملكات نفسية مستقيمة تُعني الوجدان والإدراك وتمتلك الإرادة وأسباب القوة قال تعالى" يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا "وقال صلى الله عليه وسلم (لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)، وحول مفهوم العجز المتعلم من المنظور الشرعي يتبين ان هناك عوارض أهلية فالإنسان منذ أن يخلقه الله له أهلية، حتى وهو في بطن أمه له أهلية ولكن ناقصة واذا ولد وبلغ أصبح له أهلية كاملة، والعجز نوعان عجز مكتسب او عجز الإنسان له دخل فيه، وعجز لا دخل للإنسان فيه مثل الموت والنوم و مفهوم العجز؟ وهو عدم القدرة على الإنجاز.. وتم طرح عدد من التساؤلات ما انواع العجز؟والإجابة، عجز لا دخل للإنسان فيه، وعجز الإنسان له دخل فيه.. هل الإنسان عاجز بذاته؟الإجابة لا.. هل في الشريعة الإسلامية علاج للعجز؟ نعم يوجد الكثير.. وتحدث عن الآثار المترتبة على العجز المتعلم؟ وحكم الشرع في العجز المتعلم..؟وأشار إلى استمرار المحاضرات للرد على تلك الأسئلة الهامة التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية.