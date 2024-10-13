تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيقات بعد أن تقدمت مهندسة ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم، ضد مدرس بأحد مدارس اللغات، لاتهامه بالتحرش بابنتها داخل دورة مياه المدرسة، حيث عثرت الأم على شيء غريب على بنطلون ابنتها وبسؤالها أقرت أن المدرس تحرش بها داخل الحمامات.

التحقيق مع المُدرس المتهم بالتحرش بطالبة باحدي المدارس بالقاهرة

وأوضحت الأم في بلاغها أنه عندما عادت ابنتها إلى المنزل لاحظت شيئًا غريبًا على البنطلون، وبسؤالها أقرت أن مدرس تحرش بها داخل الحمامات.

وانتقلت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة جنح المقطم، وتم إحالته لجهات التحقيق، وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه بالتحرش بطفلة داخل المدرسة.

المزاج السبب .. في إصابة 40 طالبا داخل جامعة بدر|ما القصة

كما تعرض 40 طالبا للاصابة ، بحالات إغماء بعد إلقاء زميل لهم مادة تؤدي للإغماء داخل جامعة بدر بنطاق محافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إدارة الجامعة بوجود حالات إغماء اختناق وضيق تنفس.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين قيام أحد الطلبة برش مادة تؤدي للاغماء (self defence) بجامعة بدر علي سبيل المزاح بمنطقة الطعام ما أدى الي إغماء حوالي 40 طالب وتم نقلهم الى مستشفى بدر للعلاج، وتم ضبط الطالب المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.