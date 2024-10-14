انتهاء الرصف بشارعي فاروق عدس وعادل الرفاعي بحي أول المحلة

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الانتهاء من رصف شارع عادل الرفاعي بحي أول المحلة بطول ٣٠٠ م و عرض ١٦ م وأكد محافظ الغربية على ان الشارع يعد من الشوارع الهامة كونه يربط بين شارع شكري القوتلي و شارع الجيش.

فضلا عن الانتهاء من رصف شارع ثورة مصر الشهير بشارع فاروق عدس) في المنطقة الصناعية بطول ١٠٠٠ متر وعرض ٨ متر ، مؤكدا أهمية الشارع كونه يضم مستشفى خيري ويربط بين شارع نعمان الأعصر والطريق الدائري بالمحلة.

وأكد الجندي على استمرار المحافظة في تنفيذ خظة التطوير و التجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب لقلعة الصناعة المصرية .