أجرى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أكبر حركة تنقلات في الوظائف القيادية بالديوان العام والمديريات الإقليمية.

شملت الحركة تكليف كل من : الشيخ محمد زكي يونس علي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف قنا، الشيخ محمد إسماعيل عطوة أبو سعدة بتسير أعمال مدير مديرية أوقاف سوهاج، الشيخ سمير محمد خليل محمد بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف أسوان، الشيخ علي صديق أمير عمر بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الأقصر.

وتكليف الشيخ عبد الخالق محمد علي عطيفي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، الشيخ معين رمضان محمد يونس بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، الشيخ محمد رجب عبده خليفة بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف المنوفية، الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف القليوبية.

وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لتطبيق أحكام قانون التصالح

وعلى صعيد اخر، وقع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية ، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض.

وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد ، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين ، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.

الحفاظ على مال الوقف

وخلال توقيع البروتوكول أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس ‏الجمهورية (حفظه الله) وتنفيذًا لتوجيهات سيادته، واهتمام سيادته البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.