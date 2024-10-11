وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يشهدان صلاة الجمعة بمسجد الشهداء الإسلامي

شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية احتفال المحافظة بالعيد القومي بمسجد الشهداء الإسلامي.

محافظ الإسماعيلية يهدي وزير الأوقاف درع المحافظة تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية

وأهدى السيد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية درع المحافظة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، جاء ذلك خلال استقباله وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة.



حضر الاحتفال المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد أ.ح محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، والعميد خالد الدرديري مدير المخابرات الحربية بالإسماعيلية، والدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، والكاتب الصحفي محمود ضاحي الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية والعديد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى خطبة الجمعة الشيخ محمد وحيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية من أئمة قادة فكر، وفيها أكد أن مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَرْحَمَه اللهُ، وأَنْ يُظِلَّه اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، ومَنْ تَتُوقُ نَفْسُه إِلَى أَنْ يُدْخِلَه اللَّهُ الجَنَّةَ؛ فليكُنْ سَمْحًا فِي بَيْعِه، سَمْحًا فِي شِرَائه، سَمْحًا حِينَ اقْتضَائِه، لَيِّنًا، هَيِّنًا، رَفِيقًا، رَقِيقًا، لَا تُنَازِعْ، لَا تُشَاقِقْ، لَا تَغُشَّ، وَلَا تُخَادِعْ.

وأضاف: أَيُّهَا البَائِعُ، أَيُّهَا المُشْتَرِي، كُنْ سَمْحًا؛ فَإِنَّ المُتَأَمِّلَ فِي مَقَاصِدِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي دِيننَا الـمُنِيرِ يَجِدُ أَنَّهُ دَعْوَةٌ لِلوُدِّ وَالصِّلَةِ والتَّرَاحُمِ، مَدْخَلٌ لِلمَحَبَّةِ وَالأُلْفَةِ وَالتَّعَارُفِ الجَمِيلِ بَيْنَ النَّاسِ، حِينَ يَتَسَامَحُونَ، وَيَتَبَاذَلُونَ، وتَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ وَتَرْضَى قُلُوبُهُمْ بَائِعِينَ وَمُشْتَرِينَ، لَا يَتَعَنَّتُونَ، وَلَا يَتَشَاحَحُونَ؛ فَتَتَأَصَّلُ بِذَلِكَ الأُخُوَّةُ الصَّادِقَةُ، وَتَتَكَوَّنُ الأُمَّةُ المُتَمَاسِكَةُ المتَرَابِطَةُ الَّتِي يَحْنُو فِيهَا الكَبِيرُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَالغَنِيُّ عَلَى الفَقِيرِ.