فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيناقش العقوبات ضد إيران الأسبوع المقبل

قال بنجامين حداد، وزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية الفرنسية، إن عقوبات ضد إيران ستناقش خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.



وبحسب" روسيا اليوم"، قال حداد في حديث لإذاعة "راديو جي"، إن "فرنسا كانت في طليعة الدول التي فرضت العقوبات على إيران، على سبيل المثال تلك الهادفة إلى منع الانتشار النووي. ونحن كذلك في طليعة العقوبات ضد دعم الجماعات الإرهابية والوكلاء في المنطقة.

وأشار إلى أنه "الأسبوع القادم سيعقد اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه هي إحدى المسائل التي ستناقش خلاله".

وتعليقا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل، أوضح حداد أن الحديث كان يدور حول الإمكانية فقط، وأن الدعوة كانت موجهة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن الحديث لا يدور حول الحظر التام على توريد الأسلحة، وهذا لا يشمل الأسلحة الدفاعية مثل أنظمة الدفاع الجوي.