التحقيق مع شاب أفغاني للاشتباه في تخطيطه لأعمال عنف في فرنسا

مثل شاب أفغاني تم القبض عليه الثلاثاء الماضي في إقليم "أوت-جارون" جنوب غرب فرنسا، أمام قاضي التحقيق للاشتباه في تحريضه على القيام بأعمال عنف تستهدف أشخاص في ملعب لكرة القدم أو مركز تسوق، حسبما ذكرت اليوم السبت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأفادت النيابة برفع احتجاز الرجلين الآخرين، اللذين اعتقلا أيضا يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و31 عاما، صباح الثلاثاء الماضي في تولوز وفرونتون في إقليم "أوت-جارون" بتهمة التخطيط لأعمال عنف، حسبما أفادت وسائل اعلام فرنسية نقلا عن مصدر مقرب من القضية.

وألقى محققون من المديرية العامة للأمن الداخلي القبض على هؤلاء الأشخاص، بعد مداهمة قوة خاصة تابعة للشرطة الوطنية والتي تساهم في مكافحة جميع أشكال الجريمة في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار تحقيق باشرته النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بتهمة الانضمام لجماعة إجرامية تهدف إلى التخطيط لجرائم عنف تستهدف أشخاص. وتم وضعهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وكشفت التحقيقات التي أجريت عن وجود مخطط لأعمال عنف تستهدف أشخاص في ملعب كرة قدم أو مركز تسوق بتحريض من أحدهم، يبلغ من العمر 22 عاما، أفغاني الجنسية ويحمل تصريح إقامة ثبت ارتباطه بالعديد من عناصر التطرف، حسبما أفادت النيابة العامة لمكافحة الارهاب اليوم السبت.