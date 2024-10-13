وزير الري يشارك فى جلسة "برنامج عمل الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي

ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه ..

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بأولوياتها من المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى، التى يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة ، بحيث تعبر هذه الأولويات عن رؤية الوزارة فى المقام الأول وطبقا للإحتياجات المطلوبة على الأرض لتطوير المنظومة المائية .

وذلك خلال مشاركته فى جلسة الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي "برنامج عمل الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥" ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه .

واشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، مشيرا لدعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى تعزيز مجالات هامة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، وهو ما ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي.

وأضاف أن هذا التعاون توج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 والذى يهدف لدعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة .

وأوضح أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" ، حيث تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقا لاولويات الوزارة ، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة ، وتحديث منظومة الإدارة بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والتحكم الآلى فى المنشآت المائية ، والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي .