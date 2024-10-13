"روح أكتوبر والدروس الملهمة لصناعة المستقبل".. ندوة تثقيفية بالسويس 

نظم مجمع إعلام السويس ندوة تثقيفية توعوية بقاعة المؤتمرات الكبرى، حول روح أكتوبر والدروس الملهمة لصناعة المستقبل، في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام محافظة السويس والعميد هانى سالم محمد المستشار العسكرى، وحاضر فيها اللواء أسامة منصور السواح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من قيادات قوات الدفاع الشعبى والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وأسر شهداء حرب أكتوبر 1973 وعدد من طلاب وطالبات المدارس والجامعة.

في بداية اللقاء رحب السكرتير العام لمحافظة السويس باللواء أسامه السواح وقدومه للسويس في إطار احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر، مقدما التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور 51 عاما علي النصر، ومؤكدا على أهمية الإستفادة من هذة الندوات واستضافة ابطال القوات المسلحة لزيادة وعى أبنائنا وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلبة والشباب.

السواح: الدروس العسكرية وراء الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة

وتحدث اللواء أسامه السواح عن عدد من الدروس العسكرية والتنمية وراء حرب أكتوبر المجيدة بداية من نكسة67 والتى تمثل اول خطوة فى انتصارات أكتوبر 73مؤكدا على أن حرب أكتوبر مازالت تحارب ثقافة الهزيمة إلى يومنا هذا ونشر ثقافة الثقة بين المواطنين.

وقال اللواء أسامه السواح أن الجندى المصرى خير جند مصر كما قال النبى علية أفضل الصلاه والسلام وأن حرب أكتوبر أبرزت قدرة الجيش المصرى فى بناء قدراته فى 6 سنوات فى ملحمة وطنية بين الجيش والشعب، مشيرا إلى أن هناك مقومات وراء انتصارات أكتوبر منها دور العقيدة الدينية والقتالية عند الجندى المصرى ودور القادة القدوة والثقة فى قدرات وإمكانات الشعب المصرى أثناء وقبل الحرب التى أثبتت للعالم قدرة وقوة الجيش المصرى الذى جعلته فى المرتبة التاسعة ضمن اقوى الجيوش على مستوى العالم فى القيادة والتنظيم.

كما استعرض الدروس المستفادة من النكسة كونها درس قوى ومحفز للنصر مرورا بكل الخطط التى تمت تمهيدا لحرب أكتوبر وحتى انتهاء الحرب والتعليق الصادم لإسرائيل بعد الهزيمة والراى المحلى والعالمي والدولى والعربى حول انتصارات أكتوبر وبسالة الجندى المصرى والقادة

كما أكد السواح على أن مصر عبر التاريخ بلد السلام وبلد فنون الحرب والنصر من خلال الخطة القتالية لمسرح الحرب وعبور خط بارليف وقهر الجيش الإسرائيلى الذى يزعم بأنه جيش لا يقهر وكيف أن 80 الف من جنود الجيش المصرى عبروا القناة بالأسلحة والمعدات القتالية وتحقيق النصر فى 6 ساعات

وأكد السواح أن ما تحقق في حرب أكتوبر نصر عظيم بكل المقاييس مشددا على أهمية وعى المواطنين بانتصارات أكتوبر كي يظلوا فخوريين بهذا النصر العظيم طوال العمر، موضحا أن نصر أكتوبر له الكثير من الدروس المستفاده مضيفا أنه على الرغم من النكسة لم يستسلم المصريين وكانت النكسة اختبار حقيقة المعدن المقاتل المصرى وقاعدة الانطلاق الحقيقى لانتصارات أكتوبر وبدأ العمل الدؤوب والاستعداد المستمر لتحقيق النصر العظيم.

وتابع السواح أن العقيدة الدينية والعسكرية للمقاتل المصرى كانت دافعا قويا لتحقيق النصر كما أن الشعب والجيش كان ومازال يد واحدة واستطاع فعل المعجزات لم يقبل الهزيمة أو يستسلم بها.