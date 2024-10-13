الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

زيلينسكي يتهم كوريا الشمالية بإرسال جنود للقتال مع روسيا

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، "نرى تحالفا متناميا بين روسيا وأنظمة مثل كوريا الشمالية لم يعد الأمر يتعلق فقط بنقل الأسلحة بل يتعلق بإرسال أشخاص من كوريا الشمالية إلى قوات المحتل المسلحة".

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وبحسب"سكاي نيوز عربية"، اتهم زيلينسكي، كوريا الشمالية بارسال جنود للقتال مع الجيش الروسي في أوكرانيا.
وقد أكد رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، أن المساعدات العسكرية الكورية الشمالية لروسيا تمثل أكبر مصدر للقلق مقارنة بالدعم الذي يقدمه حلفاء موسكو الآخرون.
وقال: "إنهم يمدونها بكميات هائلة من ذخيرة المدفعية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا"، مشيرا إلى احتدام القتال بعد شحنات من هذا النوع.
وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى ومحللون مستقلون إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يساعد روسيا في حربها على أوكرانيا بتزويدها بصواريخ وذخيرة مقابل حصول بلاده على مساعدات اقتصادية وعسكرية.
وينفي الكرملين اتهام أوكرانيا لكوريا الشمالية بدعم القوات الروسية بجنود في أرض المعارك بأوكرانيا.

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