بيسرقوها في مدينة نصر وبيبيعوها في شبرا.. أمن القاهرة يضبط لصوص الهواتف

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطلين لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمدينة نصر بأسلوب الخطف وبيعها لتاجر هواتف محمولة سئ النية بشبرا الخيمة.

بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وبحوزتهما (هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة"– فرد خرطوش وعدد من الطلقات- الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).

وبمواجهة المتهمين إعترفا بإرتكاب عدد (8) وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (فنى صيانة أجهزة محمول - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة).. تم ضبطه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.