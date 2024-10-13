الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن وفاة جندي إسرائيلي جراء انفجار طائرة مسيرة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، وفاة جندي إسرائيلي جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، سقطت قرب منطقة بنيامينا شرقي الخضيرة في شمال إٍسرائيل.

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وبحسب"سكاي نيوز عربية"، قال الإسعاف الإسرائيلي إن 67 شخصا أصيب جراء انفجار المسيرة جنوب حيفا، 4 مصابين على الأقل جروحهم خطيرة.
ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد فشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في رصد الطائرة المسيرة.
وأوضح أن المسيرة انفجرت في معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي، من دون سماع صافرات الإنذار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت عن شاهد عيان قوله: "كان هناك دوي جنوني".

وهرعت نحو 50 سيارة إسعاف إلى مكان الحدث جنوب حيفا.
وتبنى حزب الله إطلاق سرب المسيرات الانقضاضية على معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، في عملية قال إنها جاءت في إطار "الرد" على غارات استهدفت بيروت ومناطق أخرى.

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