الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يشتبك مع سرية إسرائيلية جنوب لبنان

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

كشف "حزب الله" اللبناني، أنه كمن مساء اليوم الأحد، لسريّة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، مؤكدا أنه اشتبك معها وأوقع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

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وبحسب" روسيا اليوم"، قال "حزب الله" في بيان له "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وبعد رصد دقيق لِمحاولة سرية من التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الأحد، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية وأمطروها بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.
وأشار، ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين".
وأشار، ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين".

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