الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إعلام إسرائيلي: 3 قتلى و24 مصابا جراء انفجار مسيرة حزب الله

انفجار في إسرائيل
انفجار في إسرائيل

كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن سقوط 3 قتلى و24 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن ارتفاع عدد المصابين جراء انفجار المسيرة في قاعدة بنيامينا بحيفا إلى 39 جريحا.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه هاجم القوات الإسرائيلية في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب، مشيرا إلى خوض اشتباكات عنيفة معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

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حزب الله يتهم إسرائيل باستخدام قنابل عنقودية محرمة دوليا

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وعند الساعة 4:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، هاجمت مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

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