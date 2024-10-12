" ايڤرجرو" تنطلق بالقافلة الإرشادية الثانية لتعزيز الزراعة في صعيد مصر

أعلنت مجموعة ايڤرجرو للأسمدة المتخصصة عن بدء برنامج القافلة الإرشادية الثانية في محافظات الصعيد خلال الفترة من 13-17 أكتوبر الجاري بالتعاون مع الاتحاد العربي للأسمدة.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس محمد الخشن رئيس مجموعة " ايڤرجرو " للأسمدة المتخصصة والوفد المرافق له مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الخشن خلال لقائه قيادات وزارة الزراعة أمس، أهداف القافلة ونقاط تمركزها الثماني في 7 محافظات، لتشمل نحو 60 مركزا زراعيا، تتبعها نحو 1200 قرية وعددا كبيرا من النجوع التي تحتضن زراعات متنوعة بين بساتين الفاكهة، والخضر، والمحاصيل الحقلية.

واطلع الصياد خلال اللقاء إلى الفوائد التي تتضمنها القافلة وتعود بالايجاب على المزارعين، أهمها: الخدمات الإرشادية والتوعية على أيدي خبراء المكتب الفني للشركة، وعدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، إضافة إلى خدمات تحليل التربة والمياه والنباتات بواسطة المعمل التقني المتخصص من " ايڤرجرو " والذي يصاحب مسيرة القافلة.

ووجه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، نيابة عن السيد الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة، قيادات الوزارة بضرورة مشاركة مديريات الزراعة في محافظات الصعيد، وإداراتها الزراعية الفرعية، ومكاتب الإرشاد، والتعاونيات، للمشاركة في أعمال القافلة، وذلك للاستفادة منها في توعية المزارعين ونشر ثقافة استخدام الأسمدة المركبة، إضافة إلى الأسمدة الأحادية.

وكانت " ايڤرجرو " للأسمدة المتخصصة قد سيّرت قافلتها الأولى في الفترة مابين2-4 أبريل عام 2016، لمحافظات الوجه البحري، وحققت نجاحا كبيرا، حيث رافقتها حملة طبية لتحليل وعلاج مرضى الكبد الوبائي "سي"، تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على جعل مصر خالية من هذا الوباء.

ومن المقرر أن تختتم القافلة برنامجها الخميس المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري بحفل ختامي في منتجع "بيوت بي" على طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، دُعِي إليه وزيرا الزراعة والصناعة وعدد من مسؤولي شركات القطاع الخاص في مجال الزراعة وصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني، إلى جانب أعضاء لجنتي الزراعة في البرلمان ومجلس الشيوخ، وأعضاء المجالس والاتحادات التصديرية للحاصلات الزراعية، وشركة البوتاس العربية بالأردن.

ويصاحب الحفل الختامي معرض متخصص في عرض منتجات عدد كبير من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال، المنتجة للأسمدة والمخصبات، إضافة إلى 3 ورش عمل متخصصة في "محاصيل الخضر"، "محاصيل الفاكهة"، و"تغذية الحيوان".