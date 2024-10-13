المقاولون العرب يحقق فوزا مهما على الداخلية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، فورا غاليا علي الداخلية بهدفبن لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية ببطولة دوري المحترفين.

تقدم المقاولون بالهدف الأول عن طريق تشارلز باساي ثم تعادل الداخلية عن طريق إسلام عبدالنعيم ثم أحرز محمد عنتر الهدف الثاني والفوز للمقاولون في الدقائق الأخيرة.



وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة السادسة في دوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولي في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز .