سيدات يد الأهلي يبدأن الاستعداد لملاقاة ممثل الكونغو ببطولة أفريقيا للأندية

استأنف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‎‏‎وقاد خالد بدر، اخصائي التأهيل، لاعبات الفريق في تدريبات بدنية متنوعة في بداية المران، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية والخططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عادل المدير الفني.

وكان الفريق قد حصل على راحة من التدريبات يوم أمس، وذلك بعد الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 33-20.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات يد الأهلي» فريق أوتوهو الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل على صالة المسيرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.