أبرزها المكسرات والبذور.. منتجات تمنع تساقط الشعر الشديد

كشفت خبيرة التجميل وأخصائية الشعر آنا بوتابينكو، أن نقص التغذية هو أحد أسباب تساقط الشعر الشديد، مشيرة إلى في محادثة مع aif.ru يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر المفرط عوامل كثيرة - الوراثة، والإجهاد، وظروف النقص، والأمراض الحادة والمزمنة، والتغيرات الهرمونية في الجسم.

وأوضحت الخبيرة أن الأسباب الشائعة لدى الرجال والنساء تشمل الإجهاد المزمن والتغذية غير المتوازنة واضطراب البكتيريا المعوية، مما يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية لشعر صحي.

وأضافت بوتابينكو أن النقص الحاد في الفيتامينات والعناصر الدقيقة يمكن أن يتطور أيضًا نتيجة للعدوى الفيروسية السابقة، ولجمال الشعر تعتبر فيتامينات ب، وفيتامين هـ، والبيوتين، والحديد، والأحماض الدهنية الأساسية مهمة"، كما ذكر المختص.

وشددت اختصاصية الشعر على أن جودة النظام الغذائي وتوازنه يلعبان دورًا مهمًا في مدى قوة وجمال الشعر، وقد أطلق بوتابينكو على المنتجات التي توقف تساقط الشعر ما يلي:

الكبد والكلى واللحوم.

الأجبان الصلبة، والجبن القريش، ومنتجات الألبان المخمرة.

الجاودار، خبز الحبوب الكاملة.

البيض (يجب أن يؤكل مع صفار البيض).

البقوليات.

الفطر.

الحبوب - الحنطة السوداء، الذرة، دقيق الشوفان.

المكسرات والبذور.

الزيوت النباتية المعصورة على البارد.

الأسماك الدهنية، بما في ذلك الرنجة والسردين.

ما الذي يمكنك فعله بنفسك لمنع تساقط الشعر؟

القيام بالتدليك الذاتي، مما يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس (مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة 5-10 دقائق)، وكذلك زيادة مقاومة الإجهاد، على سبيل المثال، عن طريق المشي في الهواء النقي، وشددت الأخصائية على أنه من الأفضل استشارة الطبيب في حالة تساقط الشعر النشط لفترة طويلة.