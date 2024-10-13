الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

في منافسات الرجال .. منتخب الكاراتيه يتوج بذهبية بطولة العالم للشباب

عمر أشرف
عمر أشرف

حقق عمر أشرف، لاعب فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي، إنجازا كبيرا، بعدما قاد المنتخب الوطني للفوز بالميدالية الذهبية لبطولة ‏العالم للشباب تحت 21 عاما، التي تقام منافساتها في مدينة فينسيا الإيطالية.‏

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ناشئات الأهلي يشاركن في حصد منتخب الكاراتيه برونزية العالم


قدم عمر أشرف عروضا قوية للغاية في منافسات وزن تحت 84 كيلوجراما، وتفوق على العديد من الأسماء المميزة في ‏عالم الكاراتيه، ونجح في قيادة المنتخب الوطني للفوز على كندا ومقدونيا واليابان واليونان والأردن، وصولا إلى الفوز بالميدالية ‏الذهبية.‏
جاء تتويج عمر أشرف بذهبية بطولة العالم ليؤكد تفوق قطاع الكاراتيه بالنادي، وامتلاك أفضل العناصروهو ما ساهم في وضع ‏أبناء الأهلي بصمتهم المميزة على النتائج القوية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في البطولة.‏
كانت منة الهواري لاعبة النادي قد حصدت فضية بطولة العالم مع المنتخب الوطني للكاراتيه، فيما حصل المنتخب على الميدالية ‏البرونزية بمشاركة ثلاثي الأهلي «مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى».‏

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