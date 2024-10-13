في منافسات الرجال .. منتخب الكاراتيه يتوج بذهبية بطولة العالم للشباب

حقق عمر أشرف، لاعب فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي، إنجازا كبيرا، بعدما قاد المنتخب الوطني للفوز بالميدالية الذهبية لبطولة ‏العالم للشباب تحت 21 عاما، التي تقام منافساتها في مدينة فينسيا الإيطالية.‏



قدم عمر أشرف عروضا قوية للغاية في منافسات وزن تحت 84 كيلوجراما، وتفوق على العديد من الأسماء المميزة في ‏عالم الكاراتيه، ونجح في قيادة المنتخب الوطني للفوز على كندا ومقدونيا واليابان واليونان والأردن، وصولا إلى الفوز بالميدالية ‏الذهبية.‏

جاء تتويج عمر أشرف بذهبية بطولة العالم ليؤكد تفوق قطاع الكاراتيه بالنادي، وامتلاك أفضل العناصروهو ما ساهم في وضع ‏أبناء الأهلي بصمتهم المميزة على النتائج القوية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في البطولة.‏

كانت منة الهواري لاعبة النادي قد حصدت فضية بطولة العالم مع المنتخب الوطني للكاراتيه، فيما حصل المنتخب على الميدالية ‏البرونزية بمشاركة ثلاثي الأهلي «مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى».‏