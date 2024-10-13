ناشئات الأهلي يشاركن في حصد منتخب الكاراتيه برونزية العالم
حقق قطاع الكاراتيه بالنادي الأهلي إنجازا جديدا، بعدما ساهمت لاعبات الأهلي «مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى» في الحصول على الميدالية البرونزية، لبطولة العالم للناشئين والشابات تحت 21 عامًا، والتي تقام فعالياتها في مدينة فينيسا الإيطالية.
وشاركت لاعبات الأهلي الثلاثة في المواجهات التي خاضها المنتخب بشكل أساسي، وقدمن أداءً مميزًا للغاية، خلال المواجهة الأولى أمام منتخب مونتنيجرو، ثم الفوز على منتخب تركيا، قبل الخسارة أمام منتخب إسبانيا، وبعدها الفوز على منتخب لوكسمبرج في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
قدمت لاعبات الأهلي عروضا قوية، وكان لهن دور مؤثر في الحصول على البطولة، لأنهن يمثلن القوام الأساسي للمنتخب، وتحت قيادة فنية متميزة للكابتن إبراهيم مجدي المدير الفني، بطل العالم السابق، وأحد نجوم الكاراتيه السابقين بالنادي.
جاءت نتائج الثلاثي مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى مع المنتخب الوطني، انعكاسا للاهتمام الكبير بقطاع الكاراتيه، تحت قيادة الكابتن خالد فضل، وفي ظل تواجد أفضل العناصر في كافة الفئات العمرية، وهو ما كان له دور كبير في حصد البطولات، والمساهمة في الإنجازات التي تحققها المنتخبات الوطنية بكافة المحافل القارية والدولية